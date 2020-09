Quarantaine : la Suisse place plusieurs régions françaises et DOM TOM en zones à risque élevé

Le gouvernement suisse a remis à jour la liste des états et des territoire dont les ressortissants devront observer une quarantaine pour se rendre dans le pays.



Ainsi 9 régions en Métropole dont l'Ile de France et Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que 8 DOM-TOM ont été placés comme zone présentant un risque élevé d’infection au covid-19.



Toute personne entrant en Suisse après avoir séjourné dans un État ou une zone à risque élevé d’infection doit se placer en quarantaine pendant dix jours, informe le gouvernement suisse.



Cette nouvelle liste entrera en vigueur à compter du 14 septembre 2020.



A noter également que les îles Canaries et donc toute l’Espagne figurent également dans la liste à partir du 14 septembre.