Quartier Libre : Les destinations de l’été 2024

Les incontournables de Quartier Libre plus les nouveautés



Pour Stéphane Dossetto, Directeur commercial de Quartier Libre :



« Lorsque parfois l’on me demande pourquoi certaines de nos offres sont maintenues depuis de nombreuses années, je suis un peu surpris. Nous avons un best sellers sur chacune de nos destinations et ce n’est pas un hasard.



Ce sont des produits marqués sous le sceau de la continuité. Nos guides les connaissent pratiquement les yeux fermés, nous avons des stocks terrestres, et sommes mutuellement fidèles avec nos prestataires. Si nous les appelons best sellers, c’est tout simplement qu’ils rencontrent d’années en années leur public. Alors pourquoi s’amuser à casser une mécanique bien huilée. Pour autant, nos chefs de produit sont à l’écoute du marché (attentes des clients relayées par nos agences) et des nouvelles offres disponibles sur nos différents axes.



Ainsi, cette année nous proposons un nouveau produit étiqueté slow tourisme, et déclinons le concept sur 3 nouveaux circuits. »