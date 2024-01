Quartier Libre lance des offres familles sur sa Laponie suédoise et ouvre la saison 2025 pour les groupes

La Laponie suédoise est une seconde nature pour les équipes de Quartier Libre. Les agences de voyages partenaires l’ont bien assimilé et la demande pour 2025 est déjà forte. C’est pourquoi le TO vient d’ouvrir ses ventes groupes en Laponie suédoise pour l’hiver prochain. Et pour la saison en cours, il est encore temps de saisir les offres spéciales familles.

Des offres spéciales familles pour découvrir la Laponie

Même si les vols mis en place jusqu’à fin mars se remplissent bien. Quartier Libre a décidé de maintenir les offres spéciales à destinations des familles.

Concrètement, cela signifie une remise de 600€ par enfant (1 ou 2), de 3 à 12 ans, partageant la chambre d’un ou deux parents sur nos hôtels Scandic à Luleå et Pite Havsbad à Pitéå. Sachant que la destination est idéale pour un séjour multi activités adapté aux enfants et aux parents qui ont conservé leur âme d’enfant.



Nous proposons des activités comprises dans le séjour à partir de nos deux lieux d’hébergement. Dès votre arrivée nous fournissons un équipement « grand froid » que vous conserverez pendant toute la semaine.

Sur nos deux établissements des équipes de Quartier Libre sont présentes pour vous faciliter la vie et rendre votre séjour inoubliable.



Balade en chien de traîneaux : Cette activité est un immanquable lorsque l’on séjourne en Laponie suédoise. Vous constaterez à quel point la relation entre le musher et ses chiens est quasi fusionnelle. Il faut dire que les canidés, même s’ils piaffent bruyamment d’impatience avant chaque départ, sont adorables et se laissent facilement approcher et câliner.

La promenade au milieu de paysages immaculés est juste mémorable.



Ferme de rennes : Le renne est l’animal emblématique de la région, il n’est pas forcément à la recherche des caresses, sauf si vous arrivez au moment du repas. Vous constaterez qu’il adore se laisser approcher dès que l’on arrive avec une friandise. Dans certaines circonstances, il se peut que vous voyiez des élans. L’élan, quant à lui, adore les pommes et si vous lui en offrez une, il acceptera volontiers de faire un selfie avec vous. Et vous verrez que vous vous trouverez tout petits à côté du plus grand cervidé du monde.



Pêche sous glace : Si vous croyez que la pêche est une pratique reposante et guère sportive. Vous ne direz sans doute plus la même chose après avoir cherché le bon endroit, puis creusé le trou pour poser votre ligne. La pratique est très courante en pays Sami, et c’est la garantie de remonter du poissons frais… à condition d’être patients.



Randonnée en raquettes : Vous aurez l’impression d’être un digne héritier des explorateurs arctiques du début du XXème siècle. Les raquettes sont indispensables pour s’aventure hors des sentiers battus à travers les forêts et sur les lacs gelés.



Motoneige : Si vous aimez combiner balade en nature et vous initier aux sensations fortes, point n’est besoin d’en rajouter, vous ne serez pas déçus. Mais attention de ne pas mettre trop forts les gaz, ces machines sont très puissantes.



Village du Père Noël à Gammelstad : Et oui, c’est en Laponie suédoise que vit toute l’année le Père Noël. Et après toutes les activités décrites ci-dessus, cela sonne comme une récompense. Visiter sa maison, l’écouter, se prendre en photo avec lui, puis entendre les histoires de la Mère Noël, restera un moment inoubliable, que vous soyez petit ou grand. Vous en profiterez pour visiter Gammelstad, ville église classée au patrimoine de l’UNESCO.



Si vous n’êtes pas rassasiés après un tel programme, il vous sera possible de réserver une sortie nocturne pour aller chasser les aurores boréales ou de repartir (à vos frais cette fois) sur l’une des activités que nous vous avons fait découvrir.



Nos deux programmes groupe sont ouverts pour 2025

Toujours avec des vols de Paris et quelques départs de métropoles régionales.



Immersion en Laponie suédoise



Séjour dans un magnifique hôtel 4* totalement rénové en octobre 2021, équipé d’une piscine couverte, d’un sauna et d’une salle de sport.

De quoi s’offrir une bonne détente après les activités.

Des navettes gratuites sont mises en place pour se rendre dans le centre de Luleå.



Séjour au cœur de la Laponie suédoise



Ce nouveau produit est basé à l’Hôtel Havsbad à Pitéå. Il s’agit d’un très bel établissement doté d’un SPA, d’une patinoire, d’un bowling et d’une piscine avec toboggan. Vous profiterez de toutes les activités à partir de l’hôtel (sauf la visite de Gammelstad, incluse dans le programme, mais un peu plus éloignée).

C’est le produit idéal pour s’approcher du cercle polaire en famille.

Ses chambres spacieuses et ses nombreux bars et restaurants vous offriront un cadre de vacances idéal. Des navettes vous permettront également d’aller découvrir la pittoresque ville de Piteå, à 10 kilomètres. Fondée en 1621, elle a conservé, malgré incendies et pillages, d’intéressants édifices telles que son église du XVIIIème siècle ou sa place principale « à coins fermés », dont il ne reste que deux exemples en Suède.



Notre catalogue et notre site sont à votre disposition

Ce catalogue est disponible dès aujourd’hui en version digitale. Pour faciliter la passerelle entre ce beau faire-valoir et le site de vente, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.



N’attendez pas pour le feuilleter,



L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur

