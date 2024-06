Quartier Libre mise sur l’été et s’engage toujours plus

sont encore possibles sur notre circuit Norvège des Fjords Le best seller de la production. En 8j/7n vos clients découvriront le pays des Fjords par excellence, où la nature étale toute son éblouissante démesure. Le Sognefjord, roi des fjords, classé par l’Unesco, le Geirangerfjord avec ses falaises et ses cascades et l’Hardangerfjord, le plus méridional aux pentes moins escarpées.encore vendables sur chacun de nos deux autres circuits Lofoten et Fjords (9j/8n) et Fjords Cap Nord et Lofoten (11j/10n). De quoi satisfaire ceux désirent découvrir le nord de la Norvège.