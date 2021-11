Appli mobile TourMaG



Quartier Libre place l’Islande au cœur de la reprise

Quartier Libre s’ouvre à de nouveaux horizons en proposant son expertise sur l’Italie. Pour autant, les Terres Nordiques, Slaves et Celtes n’en restent pas moins au catalogue. Parmi ces destinations historiques, il en est une qui est un des fleurons de Quartier Libre : L’Islande.

Rédigé par Quartier Libre le Lundi 29 Novembre 2021

Stéphane Dossetto, Directeur Commercial de Quartier Libre, est un amoureux inconditionnel de l’île. Il nous explique : « Ce pays peut se targuer d’une excellente gestion de la pandémie et ainsi accueillir en toute sérénité les voyageurs répondant aux exigences en termes de vaccination et de tests. ». Il ajoute : « C’est donc le moment de découvrir cette île de feu et de glace, cette destination unique pour les adeptes de nature , en profitant de l’expertise de Quartier Libre ». Et complète : « Ce pays est un véritable joyaux au milieu de l’Atlantique et je suis certain qu’il vous envoûtera comme il l’a fait avec moi ».

A chacun sa manière de découvrir l’Islande avec Quartier Libre Quartier Libre prend le parti de développer différentes formules adaptées aux envies de chacun pour une découverte de l’Islande personnalisée selon l’itinéraire et le rythme choisi .

4 Circuits Accompagnés en départs garantis pour découvrir toutes les merveilles de l’Islande de 8 à 16 jours dont l’Odyssée Viking, un combiné avec la Norvège.



Nous vous avions déjà parlé de l’Islande lorsque cette destination était parmi les premières à rouvrir ses frontières aux voyageurs. Ce nouvel appel d’air permet à Quartier Libre de vous offrir la possibilité de faire le Grand Tour de cette merveilleuse île de glace et de feu avec deux départs garantis cet été.



● Le Grand Tour d’Islande 8j/7n est proposé en départs garantis de mai à août. Notre circuit va permettre à vos voyageurs d'explorer l'île dans sa globalité, des grands espaces naturels aux sites culturels et historiques. Au programme de ces 8 ou 9 jours, les incontournables du pays attendent vos clients pour leur offrir des souvenirs inoubliables.

Stéphane Dossetto ajoute : « Si vous souhaitez prolonger l’aventure vous pourrez profiter d’une extension de 3 jours ». Il précise : « En tant que spécialiste de la destination, Quartier Libre a créé un voyage accessible à tout un chacun afin de se balader le long des plages de sable noir, d’observer les geysers et de découvrir d'élégantes cascades.



L’exigence reconnue de Quartier Libre est naturellement toujours d’actualité. Les prestations de qualité supérieure ainsi qu’un guide spécialiste de l'Islande formé par nos soins accompagneront vos clients sur l'ensemble du voyage ».



● Balade en terre de feu 8j/7n pour ne rien rater des merveilles de l’ouest islandais à un rythme plus doux.



● Enfin avec Vision Islandaise, vous ne saurez plus où donner de la tête entre les chutes d’eau, les geysers et les glaciers tout au long des 11 jours de circuit.



5 autotours vous permettront d’explorer en toute indépendance tout ou partie de cette île mystérieuse et envoûtante.

En 8/7n de « l’Islande 360° » à « l’Echappée Islandaise » en passant par les « Incontournables du Sud » ces trois circuits vous donneront un premier aperçu de la destination et, à n’en pas douter, l’envie d’y revenir.



Pour ceux qui disposent d’un peu plus de temps, avec « Au cœur des éléments » en 12j/11n.



Enfin, les adeptes d’une découverte exhaustive profiteront des 15j/14n de « l’Islande Intégrale » pour ne rien manquer.



Notre catalogue et notre site sont à votre disposition



N’attendez pas pour le feuilleter,



L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur site qui a également fait peau neuve en 2021. L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone).



Stéphane conclut : « La profondeur de notre offre, la qualité de service et nos engagements aériens et terrestres sont connus et reconnus. Cela nous rend très fiers et nous oblige à continuer de donner le meilleur de nous mêmes ».

Contactez Quartier Libre Terres Celtes – Terres Nordiques - Terres Slaves

En départs garantis depuis 34 aéroports français ou frontaliers

GIR – Individuels – Groupe



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

Tél : 04.78.53.39.28 En départs garantis depuis 34 aéroports français ou frontaliersGIR – Individuels – Groupe04.78.53.39.28

