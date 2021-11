Appli mobile TourMaG



Quartier Libre place l’Italie en tête de gondole

L’arrivée de Frédéric de Fournoux en tant que Directeur de la Production de Quartier Libre ne pouvait qu’aller de pair avec celle de l’Italie dans les produits du Tour Opérateur leader sur les Terres Celtes, Nordiques et Slaves.

Equipé d’un nouveau site pro et habillé d’une nouvelle identité visuelle, le TO est prêt pour la reprise.

Deux circuits pour découvrir la Botte avec des vols direct Paris et Régions Deux circuits très complets à partir de 1195 €



● Venise, Florence, Rome et le Vatican en 8J/7N

Avec des départs en vols directs de Paris, Beauvais, Lyon et Nice et également des vols via au départs de dizaines d’aéroport régionaux et frontaliers.

Arriver à Venise et repartir de Rome, le meilleur moyen de visiter sans la fatigue des longs trajets. Toutes les visites sont comprises sauf celles du musée du Vatican et de la Chapelle Sixtine en option ( à réserver dès l’inscription).



Le tout en pension complète , avec un hébergement dans des hôtels 3* rénovés depuis moins de trois ans et avec un transport en autocars de Grand tourisme.



● Rome, Naples et la côte Amalfitaine en 8J/7N

Ce circuit est programmé en vols directs de Paris, Beauvais, Bordeaux, Genève, Lyon, Mulhouse, Nantes et Nice. Des vols via sont également proposés à partir de nombreux autres aéroports régionaux.

Avec ce programme, l’arrivée et le départ se font sur l’aéroport de Rome-Fiumicino.



Frédéric de Fournoux ajoute : « Grand amoureux de la péninsule depuis de nombreuses années , la botte n’a plus de secret pour moi. Dans ces deux circuits j’ai déniché les meilleurs hôtels, tables, guides et accompagnateurs de chacune des régions que traversent ces programmes qui nous parlent de Jules César, Dante, Leonard de Vinci, Michel-Ange, Vivaldi et bien d’autres encore ».



Une version digitale du catalogue disponible dès à présent.



N’attendez pas pour le feuilleter, Ce catalogue est disponible dès aujourd’hui en version digitale. Pour faciliter la passerelle entre ce beau faire-valoir et le site de vente, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.N’attendez pas pour le feuilleter, le catalogue en ligne vous attend ici

Détails et devis sur votre accès pro site qui a également fait peau neuve en 2021. L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone).

Les outils changent mais pas la qualité reconnue du T.O Les outils changent mais pas la qualité globale offerte par le T.O depuis bientôt 30 ans.

La force de Quartier Libre demeure là où elle a toujours été :



• Des produits de spécialiste pour voyageurs exigeants

• Des départs garantis de 31 aéroports français ou frontaliers

• Une profondeur de circuits et de dates de départs inégalée sur les Terres du Nord

• Des conseillers experts sur leur destination.



Contactez Quartier Libre Terres Celtes – Terres Nordiques - Terres Slaves

En départs garantis depuis 34 aéroports français ou frontaliers

GIR – Individuels – Groupe



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

