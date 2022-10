Appli mobile TourMaG



Quelle est la meilleure période pour partir à Miami ? Quelle est la meilleure saison pour partir à Miami ?

Quand partir à Miami ? Comment s'y rendre ? Que peut-on y faire ? Quelle est la meilleure saison pour s'y baigner ? Climat, température et météo à Miami, on vous dit tout dans cet article !

Surnommée la Magic City, Miami est une ville mythique aux trésors cachés qui fascine un nombre considérable de touristes qui visitent la Floride.



Cette ville est souvent présente sur la courte liste des destinations les plus prisées par les vacanciers.



Découvrons ensemble, dans ce qui suit, toutes les informations nécessaires pour profiter au maximum de votre séjour sur les terres américaines.

Quand partir à Miami ? La meilleure période pour visiter Miami serait entre décembre et avril. Durant cette saison, vous aurez la possibilité d’explorer tous les lieux incontournables de la ville dans les meilleures conditions météorologiques. Il convient de mentionner que Miami est reconnu comme l’un des lieux les plus chauds des États-Unis pendant l’hiver. Ce qui représente un vrai bonheur pour les amoureux du soleil !



Une fois que vous aurez fixé votre date de voyage, nous vous recommandons Frenchbee, la compagnie Made In France qui emploie les grands moyens pour révolutionner le low Cost et le long courrier. Profitez donc de plusieurs réductions sur les prix des billets de la flotte tricolore et de ses services irréprochables lors de votre prochain voyage à Miami.



Quand partir à Miami pour se baigner ?



Nous vous proposons, dans ce qui suit, de découvrir les températures moyennes de la mer tout au long de l’année :



● Janvier : 23,5 °C

● Février : 23,5 °C

● Mars : 24 °C

● Avril : 25 °C

● Mai : 27 °C

● Juin : 28 °C

● Juillet : 29,5 °C

● Août : 30 °C

● Septembre : 29,5 °C

● Octobre : 28 °C

● Novembre : 26 °C

● Décembre : 25 °C



Conformément à plusieurs destinations touristiques, Miami enregistre pendant juillet août les températures de la mer les plus élevées de l’année. Cependant, cette période est reconnue également par la fréquence des tempêtes dans la région. Nous vous proposons donc de consulter

Que faire à Miami ? Pour mieux profiter de vos vacances dans la région, nous vous invitons à découvrir les meilleures activités à faire et les lieux à ne pas manquer lors de votre visite.



● South Beach

South Beach est un endroit très convoité par les stars du cinéma et du show bizz. Cet endroit abrite aussi l’un des plus célèbres lieux de tournage dans le monde à savoir Ocean Drive.



● Miami Beach

Comme son nom l’indique, Miami Beach est une municipalité qui représente toute la ville. Reconnu par ses plages populaires, ce lieu accueille aujourd'hui les plus luxueux restaurants situés aux abords de la mer.



● Regarder un Match de NBA

Les amoureux du basket peuvent profiter de leur séjour aux États-Unis pour assister à un match NBA. Les passionnés de la ligue américaine auront la chance unique de superviser de près des stars d'envergure internationale.



● Visiter le parc national des Everglades

Le parc national des Everglades est l’un des parcs publics les plus célèbres dans le monde. Ce site fait aujourd'hui la promotion de Miami dans le monde entier. Il est donc quasiment impossible de quitter la ville sans faire un tour dans ce parc naturel qui s'étend sur une superficie qui avoisine 1.5 million d'hectares.



● L'archipel de Flora Keys

L’archipel qui comporte plus de 1700 îles est désormais une destination de prédilection pour les vacanciers du monde entier.

Key Biscayne, Key West et Bahia Honda comptent parmi les sites les plus courtisés par les vacanciers.



● Une baignade au Venetian Pool

Venetian Pool est une piscine municipale (semie-naturelle) de style méditerranéen, construite à ciel ouvert. Elle fait partie des attractions majeures de Miami.



● Se rendre dans les autres quartiers mythiques de Miami

Les visiteurs de Miami peuvent découvrir une ville qui se démarque par sa diversité culturelle.

Downtown, Little Havana, Wynwood, Art Deco, Design District sont des quartiers qui témoignent de la richesse du patrimoine urbain de la région.



Comment faire pour aller à Miami ?



Ces derniers sont uniquement invités à remplir un formulaire avant d'effectuer le voyage.

Concernant les autres ressortissants, ils doivent se rendre aux ambassades des États-Unis dans leur pays pour obtenir le visa.

Un vol paris miami dure en moyenne 10 heures. Pour se rendre à Miami, il est important de fournir plusieurs documents obligatoires exigés par les instances officielles américaines. Cependant, les citoyens des pays suivants sont exemptés de visas : France, Allemagne, Belgique, Autriche, Danemark, Irlande, Royaume Uni, République tchèque, Portugal Australie, Singapour, Slovaquie, Saint Marin, Norvège, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays Bas, Suède, Suisse, Nouvelle Zélande, Lituanie, Espagne, Brunei, Chili, Finlande, Hongrie, Estonie, Corée du Sud et l’Andorre.Ces derniers sont uniquement invités à remplir un formulaire avant d'effectuer le voyage.Concernant les autres ressortissants, ils doivent se rendre aux ambassades des États-Unis dans leur pays pour obtenir le visa.

Comment est la météo à Miami ? Le climat à Miami est tropical selon les attributions des experts de la météorologie. Selon les statistiques, la ville est réputée pour ses hivers agréablement chauds et ses temps presque estivaux pendant plusieurs périodes de l’année. En moyenne, les températures les plus basses sont enregistrées durant le mois de janvier avec 20,3 °C.



Août est le mois le plus chaud de l'année avec une température moyenne qui avoisine les 29 °C. Quant aux précipitations, elles s'élèvent, en moyenne, à 1 700 mm par an. Cependant il est difficile de définir exactement la saison des pluies dans la région.

En se basant sur les rapports des spécialistes de la météo, le printemps à Miami est limité à deux mois, à savoir mars et avril. Le reste de l’année est marqué par un long été de mai à octobre.



Pour conclure Miami est un lieu doté d'une infrastructure susceptible d'accueillir un flux important de touristes à la recherche des meilleurs moments de détente. Son climat tropical fait de la ville de Floride un endroit de prédilection pour un grand nombre de vacanciers.

