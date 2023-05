Appli mobile TourMaG



Quelles innovations pour mieux préparer le retour des voyageurs chinois ?

A la suite de l’assouplissement des conditions sanitaires en Chine et de la réouverture des frontières, Fliggy, la plateforme en ligne dédiée aux voyages d’Alibaba Group, a observé une forte croissance de la demande des consommateurs chinois. Calvin Dangxing Chu, Managing Director, Fliggy Travel est prêt à relancer les destinations internationales, dont la France.

Rédigé par Calvin Dangxing Chu le Mardi 9 Mai 2023

L’impact du retour des touristes chinois L'un des sujets d’actualité depuis le début de l'année est l'impact que le retour du tourisme chinois aura sur l'industrie. Si l'on considère que la Chine était la première source de tourisme au monde avant la pandémie, l'impact global de cette réouverture devrait être considérable.



Sur Fliggy, la plateforme de voyages en ligne du groupe Alibaba, nous avons déjà observé une forte croissance de la demande des consommateurs chinois dans plusieurs catégories liées aux voyages à l'étranger au cours du premier trimestre 2023. Preuve en est, la croissance en glissement annuel du nombre de réservations de vols internationaux, qui a été multiplié par plus de 4 au cours du premier trimestre 2023. Cet indicateur est complété par les demandes de services de traitement des visas en ligne, qui ont augmenté de 580 % en glissement annuel au cours de la même période. En mars 2023, la réservation quotidienne moyenne de produits liés aux voyages à l'étranger a également enregistré une croissance de 340 % en glissement annuel.

Prendre en compte les attentes des touristes chinois pour leur offrir une expérience de voyage adaptée Dans une période comme celle-ci, il est important de bien comprendre les attentes des touristes chinois afin de répondre à leurs besoins de manière appropriée. Il faut tenir compte, par exemple, du fait que la demande des consommateurs en Chine pour les voyages n'est plus uniquement axée sur la destination, mais s'oriente de plus en plus vers les intérêts des voyageurs et la recherche d'expériences inoubliables. Les voyageurs chevronnés sont à la recherche d'expériences nouvelles et passionnantes, et optent souvent pour des destinations uniques et non conventionnelles, comme l'Afrique pour assister à la migration des animaux ou Semporna, en Malaisie, pour assister à l'échange de vœux de mariage sous l'eau. En ce qui concerne la France, les voyageurs chinois seraient particulièrement intéressés par la découverte des offres de luxe, de la gastronomie, de l'art et de la culture, du patrimoine ou de l'innovation de ses différentes régions.



Nous avons également observé que les touristes chinois préfèrent de plus en plus les voyages à thème ou axés sur le divertissement. Un exemple réussi a été la récente promotion du parc Disneyland de Hong Kong, au cours de laquelle des forfaits de prévente sur le thème de Lina Belle, comprenant des billets pour le parc, des chambres d'hôtel et des articles en boutique Disney, ont été proposés et vendus en 20 minutes à peine.



Un autre point important est la qualité du voyage. Les touristes chinois accordent désormais beaucoup plus d'importance à la sécurité et au rapport qualité-prix, ce qui ne signifie pas offrir des prix bas, mais plutôt parvenir à une structure de prix stable et à un engagement de service clair et fiable.

Des partenariats renforcés avec des acteurs du tourisme pour un service optimum Pendant la pandémie, Fliggy a également renforcé sa chaîne d'approvisionnement et ses capacités de service grâce à des investissements stratégiques et à des partenariats, notamment avec DidaTravel, fournisseur de services de distribution de voyages innovants, Zuzuche, plateforme mondiale de location de voitures, TravelgateX, plateforme espagnole de services technologiques de voyage, et GlobalTix, plateforme de billetterie basée à Singapour. La principale caractéristique de Fliggy est que, contrairement à une agence de voyage conventionnelle, nous offrons un modèle unique qui permet aux commerçants de s'engager directement avec les consommateurs par l'intermédiaire de leurs propres magasins phares au sein de notre plateforme en ligne. Pour mieux soutenir les commerçants qui n'ont pas encore cette capacité, nous avons diversifié nos modèles d'exploitation commerciale afin que tout professionnel du voyage puisse facilement établir une présence en ligne et exploiter la demande de la base croissante de consommateurs chinois très à l’aise avec le numérique.



L'innovation technologique est essentielle pour le secteur du tourisme en Chine, car les voyageurs chinois sont très attachés aux appareils mobiles, ils aiment être connectés en permanence et ils font tous leurs achats ainsi.

Le livestreaming ou comment la technologie a aidé les institutions culturelles à garder le contact avec les touristes chinois De nature immersive, le livestreaming est une pratique de diffusion de contenu en direct sur Internet. Les utilisateurs peuvent interagir avec la diffusion.



Le livestreaming est très populaire en Chine, et Fliggy a été le pionnier du secteur du voyage en Chine à exploiter ce média pour proposer des visites virtuelles des hauts lieux du tourisme à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pour maintenir l'intérêt et le lien des touristes chinois avec les destinations internationales pendant la pandémie, Fliggy a continué à organiser des campagnes promotionnelles spéciales et des visites virtuelles de lieux tels que la Casa Batlló à Barcelone, le Musée Louvre à Paris, le British Museum à Londres ou le Mercedes-Benz Museum à Stuttgart, qui ont été très bien accueillies et ont généré plus de 1,14 million de vues au plus fort de la crise.



Les touristes chinois considèrent le livestreaming comme un élément essentiel du processus de décision en matière de voyage, car il leur permet d'en savoir plus sur les caractéristiques d'une destination et sur ses capacités de service, mettre en confiance. En effet, ils peuvent interagir avec les agences de voyage en temps réel pour demander des conseils ou des recommandations. À cet égard, pour aider les réceptifs à fournir un contenu intéressant et précieux pendant ces livestreams, Fliggy a développé une boîte à outils de contenu qui offre différentes options, des conseils et un soutien pour des livestreams de qualité, y compris une liste de livestreamers professionnels et d'influenceurs touristiques. Actuellement, notre chaîne officielle de livestreaming, sur Taobao Live, la plateforme de livestreaming du groupe Alibaba, occupe la première place dans la catégorie voyage en termes de nombre de vues et de valeur marchande brute (GMV).



Il ne fait aucun doute que la levée des restrictions sur les voyages en Chine aura un impact positif dans toutes les régions du monde. Mais pour susciter l'intérêt des touristes chinois, les prestataires de services de voyage devront prendre le temps d'étudier les changements de comportement des consommateurs au cours des dernières années et de répondre à leurs besoins actuels de la manière la plus efficace et la plus significative possible.

A propos de Fliggy Entreprise du groupe Alibaba, Fliggy est une plateforme de services de voyages en ligne. Actuellement, Fliggy rassemble plus de 400 compagnies aériennes et agents de voyage, plus de 8 000 lieux pittoresques, plus de 600 000 hôtels et auberges ainsi que des centaines de milliers d’activités de divertissement locales.



Tirant parti de l’écosystème d’Alibaba, Fliggy fournit également aux acteurs de l’industrie du voyage une riche plateforme numérique pour les aider à entrer en contact avec les voyageurs chinois. Grâce à ses diverses offres de services de voyage et à ses innovations numériques, Fliggy agit comme un guichet unique pour les voyageurs chinois à la recherche de l’expérience de voyage ultime.

