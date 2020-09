Quelques pistes pour que les clients poussent de nouveau la porte des agences.

La crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 a provoqué une paralysie à l’échelle planétaire, notamment dans le secteur du tourisme. Dans un contexte assez incertain tant pour les touristes que pour les professionnels de ce domaine, l’heure est venue de s’adapter voire de se réinventer afin de relancer au plus vite et au mieux l’activité. Dans cet article nous tendrons à évoquer quelques solutions possibles, en particulier pour les agences de voyage.

rassurer le voyageur et de le renseigner sur la réassurance sanitaire des destinations et des sites touristiques suite à la mise en place de nouveaux protocoles.



En effet, il faudra bien informer les clients sur les nouvelles mesures appliquées. Autant durant le vol, qu’une fois sur place, dans la destination choisie.





- Est-il obligatoire de porter un masque durant le vol ? Une fois dans le pays ?

- Il y a-t-il systématiquement une prise de la température avant un vol ? A l’arrivée ? Pour visiter un site ?

- Le test PCR est-il obligatoire ou non pour visiter certains pays ? Et si oui, lesquels ?



Toutes les réponses à ces questions pourraient être disponibles à travers un portail de l’agence dédié à ce service.



Un accompagnement pour la réalisation du test Covid-19 pourrait être proposé, ceci en proposant les laboratoires situés près du domicile du voyageur. Le déroulement du test pourrait être également décrit. Le client aurait la possibilité de trouver ces informations sur un portail de l’agence dédié à ce service, tout comme l’agence VISAMUNDI qui propose



Le client, qui a besoin de se sentir accompagné, pourrait également être renseigné sur les différents e-Visas existants, selon la destination et sa nationalité : le type, leurs tarifs, leur durée de validité, la durée du séjour, le nombre d’entrées possibles (unique ou multiples), les documents à fournir pour obtenir un e-Visa, si le visa est disponible à l’arrivée, les points d’entrée possibles avec un e-Visa. Aussi indiquer la liste des vaccins obligatoires. Tout ceci via une API ou une extension de navigateur.



Un outil pour aider le client à mettre ses documents au bon format, car les autorités sont exigeantes sur la qualité et la taille des documents demandés. VISAMUNDI reste disponible pour mettre à disposition tous ces outils.



Enfin sur le site de l’agence, un guide pourrait être mis à disposition du futur voyageur. Celui-ci indiquerait toutes les informations à connaître ainsi que les démarches à effectuer, une fois sur place, en cas de confinement (lieux d’hébergement mis en place pour les voyageurs, comment bénéficier d’un rapatriement, les numéros d’urgence, d’aide et des ambassades).

