Quels impacts probables et quelles opportunités pour le tourisme face à la crise ?

Un tourisme raisonné et durable tiendra seulement si les professionnels ont la capacité d'adapter leur offre et de montrer comment appréhender le territoire, la prestation. Les touristes, finalement, agissent selon la possibilité offerte par les acteurs locaux.



Si à Barcelone et à Venise, les logements sont devenus inaccessibles pour les habitants, les municipalités, elles, remplissent les caisses de la ville par diverses taxes et recettes et laissent faire.



Il faut rappeler qu'un touriste est un individu, qui est « étranger » au territoire, qui, par définition, ne le connait pas forcément très bien, car il n'y réside pas à l'année, et va le découvrir sur son temps de séjour touristique, selon les informations transmises par les acteurs locaux.



Il convient donc de ne pas « faire la morale » au touriste, mais bien que les professionnels changent la manière d'agir pour que les touristes y trouvent une réponse à leurs attentes, sans que cela impacte négativement le cadre de vie des acteurs locaux.



Il faut aussi rappeler que le tourisme est une libération de contraintes, d'un cadre routinier. Le touriste, pendant son séjour (qui s'inscrit dans l'espace et dans le temps), veut se sentir libre avec le moins de contraintes possibles, pour créer une rupture avec le quotidien.



Aussi toute action, même justifiée pour les acteurs locaux (au prétexte de l'écologie, de l'économie...), qui rappellerait des contraintes aux touristes (barrières, conditions...) engendre le risque que ces derniers changeraient de destinations.



Par exemple, la mise en place de la navette obligatoire pour accéder au Mont St Michel a fait diminuer la venue de certains autocaristes, générant une baisse pour l'économie du site. Et les choix de destinations internationales sont aujourd'hui nombreuses et concurrentes parfois avec des tarifs qui pourraient paraître comme une forme de concurrence déloyale pour les professionnels du tourisme français.



D'où un message bienveillant à conserver, car avec une expérience de plus de cent ans de tourisme en Europe, les professionnels du tourisme ont plus besoin des touristes que les touristes n'ont besoin d'eux (à en croire l'explosion des alternatives Air BNB, Blablacar...).



Pourtant, les professionnels sont vraiment utiles aux touristes, encore faut-il que les touristes le sachent et puissent le vérifier.