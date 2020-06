Quercy Découvertes Journées et séjours dans les vallées Lot et Dordogne, en Occitanie

Quercy Découvertes est une agence spécialisée dans la programmation de journées et séjours dans les vallées Lot et Dordogne, en Occitanie. En immersion au cœur d’un territoire naturel, nos clients vivront une expérience unique et découvriront la richesse du patrimoine géographique, historique et gastronomique.

Dénomination :

QUERCY DECOUVERTES



Date de création :

20/05/1994



Garantie :

VIGNOBLES ET DECOUVERTES



Immatriculation :

IMO 46 10 00 02



Amoureux de notre territoire, et désireux de faire partager à nos clients une expérience individuelle, nous sélectionnons avec soins les lieux et visites incontournables de notre région. Basée à Cahors, à deux pas du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, entre Mer Méditerranée et Chaine des Pyrénées, notre équipe vous propose des journées ou séjours, alliant découverte olfactive et plaisir gustatif.



Créateurs d’idées, nous recherchons l’alchimie entre une thématique et une destination. Nous avons fusionné le monde des passions et nos différents territoires naturels pour élaborer une palette de segments, offrant à nos voyages un supplément d’âme qui les rend plus séduisants.



Toujours à votre écoute, nous vous accompagnons avant, pendant et après votre séjour.

Notre agence met un point d’honneur à transmettre à chaque touriste la culture et l’art de vivre à la française, et plus particulièrement du Sud-Ouest : rencontrer, partager et vivre comme les locaux . Aimer un endroit est souvent lié aux rencontres qu'on y fait ! Telle est notre vision du voyage.



Plus que jamais à votre écoute, notre agence mettra toujours tout en œuvre pour vous offrir le meilleur des services, tant au plan de la programmation que de la qualité des séjours proposés. Nous nous efforcerons d’adapter chaque proposition selon vos envies et vos besoins, mais aussi selon votre budget.

Une démarche rigoureuse qui nous permet de toujours vous garantir :

• Un accueil personnalisé et chaleureux

• Un excellent rapport qualité/prix

• Un suivi de qualité

• Une sélection de prestataires de confiance



Voyages de groupe, voyages organisés, autotour, individuels : Art & culture, écologie, art de vivre, gastronomie… Nous concevons ensemble votre expérience et votre immersion en terres lotoises !



En couple

En famille

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

Conciergerie

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Architecture

Astronomie

Attractions

Aventure

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Golf

Navigation

Observation animale

Œnologie

Petit train

Rafting

Randonnée

Raquettes

Spitituel

Sport

Vélo





Escapade nature en famille

Le Causse de Gramat est une vaste étendue avec, au milieu du désert, Rocamadour, cité-sanctuaire accrochée à une falaise. Il y a du patrimoine donc, mais surtout beaucoup d’oiseaux et autres animaux qu’on ne s’attendrait pas toujours y trouver… !

→ En savoir plus

Parenthèse romantique face à St Cirq

Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité pour vous retrouver en amoureux, dans le cadre exceptionnel offert par les falaises et le village de St Cirq Lapopie. Pour un pur moment de détente rythmé par la nature.

Itinérance entre Causses et Vallées secrètes

Une traversée unique en itinérance douce et sportive (vélo, randonnée et descente en canoë) au cœur du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, de Rocamadour à St Cirq Lapopie, qui vous offrira toute la magie d’un territoire où l’émerveillement des sites naturels et les rencontres humaines laisseront toute l’âme du Quercy !

→ En savoir plus

Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Anne Longueville / Sylvain Ginier

contact@quercy-decouvertes.com

Tel : +33 (0)5 65 30 16 55



Adresse postale : 684 avenue Anatole de Monzie – 46000 CAHORS



Site web : www.quercy-decouvertes.com

