Quimbaya Latin America à l'IFTM 2024 : innovation et engagement en faveur du tourisme durable

Au cœur du salon, dans la zone de l'Amérique Latine, les responsables de chacune de nos destinations ont été de véritables ambassadeurs de leur pays.



Tous francophones, ils ont tous offert un panorama de récits et d'expériences qui définissent la singularité de Quimbaya Latin America.



Des vraies retrouvailles avec chacun de nos clients fidèles, des moments chaleureux et émouvants qui nous rappellent que notre métier est avant tout, un métier d’hommes et de femmes passionnés de voyages et de rencontres en Amérique latine



Nous avons prouvé une fois de plus que notre parfaite connaissance des destinations et les relations très proches que nous entretenons avec chacun de nos partenaires sont le cocktail parfait pour faire de chaque voyage une œuvre d'art vivante et personnalisée, riche d'expériences authentiques et inoubliables.



Expertise, fidélité, confiance, respect, créativité, unité, responsabilité et innovation sont les mots clés qui ressortent de nos conversations entre professionnels.



Nous sommes fiers et heureux d'avoir renforcé les liens de confiance avec nos clients et partenaires, et d'avoir lancé une multitude de nouveaux projets avec de nouveaux partenaires.



Des valeurs durables, le pilier de notre identité' par "Tous deux, éléments indispensables et essentiels à la durabilité.