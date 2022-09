Appli mobile TourMaG



RESANEO fait son bilan sur ses soirées et le salon IFTM

Le salon IFTM est terminé, l’heure est au bilan et pour RESANEO c’était un bon cru. Sans compter les deux soirées organisées le lundi 19 et le mardi 20, qui ont été une vraie réussite. De bon augure pour confirmer la très forte reprise constatée depuis quelques mois déjà.

Rédigé par Resaneo le Lundi 26 Septembre 2022

Le plaisir de retrouver nos clients et de rencontrer de nouveaux prospects Yannick Faucon, Directeur Général de RESANEO : « Nous étions déjà revenus au salon l’année dernière, mais c’était plus dans un esprit de solidarité avec la profession, qui comme nous, traversait une crise sans précédent. Les exposants étaient peu nombreux et le visitorat, s’il était qualitatif, n’était guère important. Cette année nous étions de retour avec beaucoup plus d’ambition et nos sociétés sœurs (SpeedMedia et Quartier Libre).



Nous avons apprécié le grand retour des agents de voyages et la qualité des échanges. Mardi et mercredi ont largement répondu à nos attentes, je serai plus mesuré sur le jeudi. Heureusement que nos équipes avaient anticipé et s’étaient organisées pour avoir des rendez-vous. Cela nous a permis de retisser les liens avec nos clients fidèles et de signer avec un grand nombre de prospect. Je peux conclure en disant que, dans l’ensemble, si l’on oublie les problèmes d’organisation, 2022 était un millésime de qualité »



Deux soirées exceptionnelles avec des partenaires nouveaux et historiques Resaneo a organisé deux magnifiques soirées dans le non moins magnifique cadre du Bal Blomet, haut lieu historique du jazz à Paris, idéalement situé à deux pas de la porte de Versailles.



Le mardi 20, deux partenaires enthousiastes étaient présents à nos côtés pour recevoir les professionnels du tourisme pour sa désormais traditionnelle Soirée Bulles. Une soirée lounge, chic et conviviale que vous pouvez revivre en image en Pledg et Transavia, cette dernière permettant à l’un des 170 convives de gagner un billet pour la destination de son choix.



Spécialiste du “Buy now Pay Later”, Pledg fournit aux commerçants des solutions digitales de financement en marque blanche. Lancée fin 2016, la fintech accompagne aujourd'hui plus de 400 références en Europe, incluant Carrefour Voyages, Corsair, Grand Prix de France, Campings ou encore Odalys et sans oublier Resaneo.



Transavia makes low cost feel good ! La filiale du groupe Air France-KLM poursuit sa croissance et prépare l'arrivée de 10 Boeing 737 supplémentaires en 2023. La rentrée s’annonce dynamique, Transavia France offre toujours plus de destinations en Europe et autour du bassin méditerranéen. Pour les nouveautés de 2023… Rendez-vous mi octobre



Et le lundi, veille de l’ouverture du salon, nous recevions les décideurs de la profession aux côtés de Présence Assistance Tourisme et de TravelPro Formations. Retrouvez également les photos de cette soirée en



TravelPro formations est le Centre de Formation des Professionnels du Tourisme (CFPT) créé en 2011 et géré par les EDV et l'APST pour répondre aux besoins en formation de leurs adhérents.

Les formations s’articulent autour de 6 pôles de compétences (Vente/Relation Client, Développement Durable, Management, Techno/digital, Efficacité professionnelle et Gestion/fiscalité) et s'adressent à l'ensemble des acteurs du Tourisme.



Présence Assistance Tourisme est l’un des leaders sur son marché et permet à ses clients de voyager assurés et en toute sérénité. La société est présente aux côtés de Resaneo depuis sa création en 2012.



Resaneo était très fier d’avoir ces partenaires pour asseoir le succès de ces deux très beaux événements, qui si l’on en juge par les retours, a fait le bonheur des participants.

C’était également l'occasion de rappeler l'exhaustivité de l'offre aérienne et ferroviaire du site resaneo.com, des possibilités de bénéficier de notre marque blanche ou de nos API.

