RESANEO vous guide dans la jungle des bagages

Quel agent de voyages ne s’est jamais retrouvé en proie au doute par rapport à la gestion des bagages ? Conscient de cet état de fait, Resaneo se met en quatre pour vous apporter le maximum d’informations, le plus clairement possible.

Pour être le plus transparent possible, Resaneo propose la possibilité de réserver les bagages sur toute son offre aérienne, sauf sur les vols intérieurs aux Etats-Unis.



● Sur le site, une page est entièrement dédiée à cet item. Via un slider, vous accédez à la page « Politique bagages par compagnie aérienne ». Vous avez la possibilité d’obtenir les infos sur quelques dizaines de compagnies en quelques clics.

Et en prime, quelques conseils bien utiles pour vos clients lorsqu’ils se présentent aux contrôles de sécurité.



● Sur la page de résultats de recherche, vous voyez immédiatement si la compagnie permet à vos clients d’emporter gratuitement leurs précieuses affaires.



● Après avoir sélectionné vos trajets, nous vous donnons les informations de poids et de dimensions des bagages cabines inclus ainsi que les tarifs lorsque votre client souhaite ajouter une pièce en soute.



Et cerise sur le gâteau, avec Resaneo, vous avez la possibilité de proposer à vos clients, le choix du nombre de bagages par pax et par trajet. De quoi leur permettre de ramener plus de souvenirs de leur voyage.