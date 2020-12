RH Amex GBT : nominations d'Anne Boussaingault et Cyril Castillon

Anne Boussaingault possède plus de 20 ans d’expérience dans la gestion des ressources humaines. Elle débute sa carrière dans le service public où elle travaille pendant sept ans à la Mairie de Paris. Elle rejoint ensuite le secteur privé en qualité de Directrice des Ressources Humaines dans une entreprise de restauration de collectivités puis dans le secteur du luxe et de la parfumerie pendant plus de 10 ans.



Elle oriente ensuite sa carrière à l’international : successivement DRH Europe au sein de Quantum (autrefois ADIC) puis de Newell Rubbermaid, elle se tourne vers le secteur du DIY en Europe centrale (Hongrie, Roumanie et Croatie) en participant à l’ouverture des grandes surfaces de bricolage dans ces pays.



En 2008, Anne Boussaingault rejoint Diagnostica Stago, un groupe international spécialisé dans la biologie. Occupant le poste de DRH Monde, elle participe à la création de filiales dans les régions APAC et EMEA. En 2014, elle rejoint GBT en tant que DRH France, Benelux et Europe du Sud avant d’évoluer au poste de Vice-President International Social Partnership, HR Global Value Development & Joint Ventures EMEA au 1er octobre 2020.



Anne Boussaingault est diplômée d’un MBA en histoire et droit de l’Institut Catholique de Paris et d’un MBA en droit de l’Institute for International Business Law.