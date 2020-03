Rapatriements : les tour-opérateurs sur le pont pour ramener les derniers clients

Du côté de Voyamar aussi les opérations de rapatriement touchent à leur fin. "Il nous reste une trentaine de pax encore sur les destinations, dans deux jours ce sera terminé.



Je tiens à tirer mon chapeau à Air France dont les équipes ont été réactives et présentes de bout en bout ce qui n'est pas le cas de toutes les compagnies. Les réceptifs aussi ont vraiment joué le jeu, ils ne nous ont pas lâchés" explique Aurélien Aufort, directeur général du groupe Marietton.



Le tour-opérateur comptait plus de 1 000 voyageurs " un peu partout en Asie, aux Etats-Unis " et aussi en Egypte où le TO a profité d'un co-affrètement.



TUI France, de son côté, a déjà effectué 7 000 retours. 3 000 sont encore en cours.



Le rapatriement est aussi la priorité numéro 1 d'Austral Lagons. " Actuellement nous travaillons uniquement sur ce dossier. C'est notre priorité. Nous avons réalisé l'essentiel, il nous reste encore 200 voyageurs à destination" , explique Hélion de Villeneuve, directeur général.



100% de ses clients seront rentrés d'ici lundi. Seuls restent encore des voyageurs aux Maldives, aux Seychelles ou encore en Polynésie. Pour cette dernière destination, les équipes du tour-opérateur ont travaillé toute la nuit (entre le 18 et le 19 mars 2020) pour évacuer les clients au plus tôt.



" Déjà les vols inter-îles sont interdits, et dans quelques jours il n'y aura plus de vols du tout. Mais les clients n'ont pas toujours conscience de l'urgence. Certains nous répondent qu'ils ne peuvent pas prendre les vols car ils doivent aller plonger ", explique Hélion de Villeneuve.