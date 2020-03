Jean-Baptiste Lemoyne : "Nous serons peut-être amenés à réfléchir au business model de l'APST..."

Répondant aux associations de consommateurs, il précise : "Il ne s'agit pas d'annuler le voyage ou le séjour. Certains structures en remboursant ne pourraient pas passer le cap. Nous en viendrons très vite à une faillite généralisée avec à l'arrivée une impossibilité de rembourser les clients".



Une perspective qui mettrait en première ligne les garants financiers des agences de voyages et notamment l'APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme).



"Nous cherchons à éviter ces faillites" ajoute le Secrétaire d'Etat. "Et si il y avait des faillites, l'APST sera sollicité, et forcément l'Etat en fonction de la situation sera amené à venir en soutien.



Mais je ne peux pas me projeter dans un avenir qui n'est pas encore écrit. Nous verrons à la sortie mais nous serons peut-être amenés à réfléchir au business model de l'APST"



Autre sujet d'inquiétude, les éventuelles faillites de compagnies aériennes très impactées également par la crise du coronavirus. Il n'existe toujours pas de caisse de garantie à même de protéger les consommateurs en cas de défaillance des transporteurs sur les vols secs.



" Nous n'échapperons pas à la réflexion de trouver des solutions. Le secteur du transport aérien nous explique qu'ils ont déjà de nombreux charges. Pour l'instant je n'ai pas encore de réponse " a ajouté Jean-Baptiste Lemoyne.