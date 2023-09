RateHawk vous donne rendez-vous à l’IFTM !

RateHawk a augmenté son inventaire d'hôtels de 30% en ajoutant de nouvelles chaines hôtelières et de nouveaux prestataires. Le groupe propose maintenant plus de deux millions de logements dans son catalogue.



Anne Falco, Head of Business Development pour les marchés français, Benelux et Afrique du Nord chez RateHawk, s’est exprimée sur le sujet: « La France et le Benelux sont des marchés stratégiques pour RateHawk : la demande de réservation y est plus forte que jamais. Cette année, la valeur nette des réservations enregistrées par nos équipes locales a été multipliée par deux. Dans la région, le nombre de partenaires qui nous confient les réservations de leurs clients a doublé au cours de l'année et ils sont aujourd'hui plus de 2 600. Nous allons renforcer cette dynamique en nous concentrant sur la qualité de nos produits et services. Nous sommes également en train de recruter davantage de force commerciale pour couvrir l'ensemble de ce marché concurrentiel. »