Rendez-vous à l’Expo Universelle au Japon avec Zen Asie !

● OSAKA - TOKYO



Pour une première approche de la destination, découvrez notre voyage de 8 jours combinant Osaka, son Exposition Universelle ainsi que Tokyo et ses plus belles merveilles. Que dire de Tokyo et ses quartiers emblématiques entre traditions et modernité. Sans oublier la gastronomie Japonaise tellement variée, un ravissement pour les yeux et les papilles ! Plusieurs départs en mai, juin, septembre et octobre 2025. A partir de 3 610 € par personne (Tarifs commissionnés).



● OSAKA – MIYAJIMA – HIROSHIMA – OKAYAMA – KYOTO - TOKYO



Pour une découverte plus immersive, retrouvez notre voyage au Japon de 11 jours, incluant Osaka, le sublime Torii flottant de Miyajima, les monuments emblématiques d’Hiroshima ainsi que Kyoto et Tokyo. Nous vous proposons d’aller à la rencontre du Japon traditionnel dans la ville de Kyoto, avec ses quartiers typiques aux maisons de thés et petites échoppes, de découvrir des temples classés au patrimoine de l’Unesco tels que le pavillon d’or Kinkakuji ou le temple kiyomitsu dera. A Hiroshima, vous aurez rendez-vous avec l’histoire, puis vous vous laisserez porter par la sérénité de l’île de Miyajima et son fameux torii rouge ! Départs en mai, septembre et octobre 2025, à partir de 5 060 € par personne (Tarifs commissionnés).



● OSAKA – NARA – KYOTO – HAKONE - TOKYO



Emerveillez-vous devant le mythique Mont Fuji durant notre voyage de 11 jours incluant Osaka, Hakone, Tokyo et Nara, avec ses magnifiques sites culturels. Profitez d’une croisière sur le Lac Ashi d’où l’on peut apercevoir le Mont Fuji, la ville de Nara et le temple Todai-ji, classé au patrimoine de l’Unesco. Départs en avril, mai, septembre et octobre 2025, à partir de 4 990 € par personne (Tarifs commissionnés).



● OSAKA – MONT SHIGI – NARA – KYOTO – TAKAYAMA – KANAZAWA - TOKYO



Pour une découverte authentique et singulière du Japon, ne manquez pas notre voyage de 13 jours au cœur des Alpes Japonaises à Takayama et vivez une expérience inoubliable en passant une nuit dans un monastère au Mont Shigi : une plongée dans les traditions ancestrales du Japon. Ce voyage sera un retour aux sources et à la nature dans une région montagneuse aux paysages exceptionnels, où tranquillité, authenticité et dépaysement en sont les maîtres mots. Départ en mai, juillet et septembre 2025, à partir de 5 795 € par personne (Tarifs commissionnés).