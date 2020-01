René Petit, président d’honneur de la FNTR nous a quittés il a présidé la FNTR pendant 14 ans

TourMaG.com a le regret de vous informer du décès de René Petit, président d’honneur de la FNTR.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 22 Janvier 2020

René Petit aura présidé la Fédération Nationale des Transports Routiers pendant 14 ans.



Né en 1948, et après avoir été diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris (ESCP), René Petit débute sa carrière dans le transport routier en 1973 pour prêter main forte à son beau-père. Ce qui devait être une étape provisoire en deviendra toute sa vie.



Côté syndical, il fait ses premières armes dans le département du Nord dont il a présidé le Club des Jeunes Entrepreneurs puis le Syndicat lui-même à partir de 1982.



Mais le véritable tournant, c’est 1984 et le conflit dans la vallée de la Maurienne qui bloque la France pendant une semaine. C’est là qu’il s’engage aux côtés du Président Maurice Voiron pour l’épauler dans la crise. Ce dernier en fera son successeur et c’est en 1989 qu’il prendra la tête de la FNTR.

"Les années 90 ont été parmi les plus dures pour la profession qui a connu 5 grandes luttes : de la lutte contre le permis à points à celle contre la hausse des taxes sur le gasoil, en passant par l'adaptation des 35 heures. A chaque fois, il répondait présent pour négocier avec les gouvernements successifs. Souvent de nuit, et parfois plusieurs nuits de suite. En décembre 1996, il passa 5 jours éveillé dans la négociation du Congé de Fin d’Activité.



En 2001, il fut encore réélu par ses pairs à plus de 99% des voix." indique un communiqué de la FNTR.



Deux ans plus tard, il quitte ses fonctions et est remplacé par un quatuor de coprésidents à la tête de la FNTR et prend la direction de Novatrans, l'opérateur de transport combiné rail-route.



Il a occupé de très nombreuses fonctions dans les différents organismes de la Profession (CNR, etc.) et représentait toujours la FNTR au sein de l’AFT et de la CARCEPT PREV.



Plus récemment, il avait également pris la Présidence du Conseil des Métiers de l’OPCO.

