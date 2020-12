Reprise de Corsair : le tribunal de commerce de Créteil a homologué l'accord avec le consortium d’investisseurs

Corsair vient d'annoncer dans un communiqué, que le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’homologation de l'accord visant à assurer la pérennité de la compagnie, ce jeudi 17 décembre 2020.



Pour rappel, cet accord avait été signé le 25 novembre 2020 entre Corsair, l’Etat et un consortium d’investisseurs et prévoit une contribution financière globale de près de 300 millions d’euros, permettant à Corsair, " dans le contexte de crise inédite que traverse le secteur du transport aérien, de se restructurer et se développer en mettant en œuvre un projet stratégique ambitieux, en ligne avec son positionnement d’acteur majeur des dessertes des Outre-mer ", indique la compagnie.



La finalisation de l’opération devrait intervenir d’ici la fin de l’année. " Conformément à la règlementation, les décisions autorisant les aides de l’Etat en faveur de Corsair ont été notifiées par la Commission Européenne le 11 décembre 2020 ".



Corsair emploie actuellement 1 100 collaborateurs, elle transporte 1,2 million de passagers par an et opère des vols réguliers vers les Caraïbes (Guadeloupe et Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice), l’Afrique (Côte d’Ivoire) et le Canada (Montréal). Mayotte a ouvert le 11 décembre 2020.