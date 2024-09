Reprise tourisme Israël : un "crescendo impressionnant"

En 2023, le tourisme représentait 8% du PIB. En septembre 2024, il ne représente plus que 3%.



Les informations sur la situation géopolitique, la crainte généralisée, les recommandations du Quai d’Orsay et l’annulation de certaines liaisons aériennes vers le pays ont fortement impacté les chiffres de la fréquentation touristique.



Cependant, un an après la tragédie qui a frappé le pays, la destination se veut rassurante et confiante pour l’avenir. Les chiffres de l’année 2024 prouvent en effet un intérêt maintenu des touristes pour l’Israël, et une réelle volonté de découvrir le territoire.



Depuis le début de l’année, Israël constate une reprise constante des arrivées touristiques, avec une accélération notable à partir de mars. Entre janvier et août 2024, le pays a accueilli 773 928 visiteurs internationaux (-73% par rapport à la même période en 2023). Parmi eux, 103 511 touristes venant de France (-49 % par rapport à 2023).



En août, 18 100 touristes français ont visité Israël (-25% cf 2023), plaçant le public français en tête des visiteurs européens (45% des arrivées européennes), loin devant le Royaume-Uni avec 5 700 arrivées. Les touristes français ont représenté 26,3 % du total des arrivées mondiales en août 2024, contre 8,5 % en 2023, rapprochant ainsi la France du premier marché mondial, les États-Unis, qui comptabilisent 18 600 d’arrivées (-74% par rapport à 2023).



Le pays annonce également une progression du nombre de visiteurs en provenance d’Asie, grâce à l’ouverture de bureaux à Shanghai et à Hong Kong notamment pour promouvoir Israël. En parallèle, la destination relève également une augmentation du nombre de visiteurs africains, notamment en provenance de la Côte d'Ivoire, et de pays qui proposent des subventions d’état pour certains voyages.



Cependant, si les visiteurs américains sont les plus nombreux, ce sont les voyageurs brésiliens qui semblent consommer le plus sur place. Les touristes en provenance du Brésil étant généralement les plus aisés du pays, ils permettent le développement d’un tourisme de luxe, notamment sur Tel Aviv et Jérusalem. La destination a grandement vu augmenter le nombre d’hôtels boutiques et d’établissements raffinés, répondant aux nouvelles attentes d’une nouvelle clientèle.



Si une date de reprise concrète n’est pas déterminable pour le moment, l’Office de Tourisme se dit rassuré, plein d’espoir et affirme recevoir de nombreuses demandes de tours opérateurs pour la planification de voyages futurs.



La fréquentation touristique, bien que répartie sur la quasi intégralité de l’année (de fin mars à décembre) grâce à un climat ensoleillé, connaît trois périodes intenses : Pâques, l’été et les fêtes de fin d’année.