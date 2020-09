Resaneo lance un calendrier des vols directs

Avec la crise liée au covid, il est difficile d'y voir clair dans le programme des compagnies aériennes.



Pour simplifier le travail des agences, Resaneo a concocté un calendrier qui permet de connaître les vols directs, leurs horaires et les compagnies qui opèrent.



Comment ça marche ?



Rendez-vous dans l'onglet "Réserver / Emettre" puis cliquez sur "Calendrier des vols". Il suffit ensuite de renseigner l'aéroport de départ et d'arrivée ainsi que les semaines de départ et d'arrivée souhaitées.