Resaneo présente son TOP destinations 2022

Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes Resaneo, nous présente les destinations qui se vendent le mieux et celles qui sont le plus recherchées. Et ce ne sont pas forcément les mêmes.

Rédigé par Resaneo le Lundi 28 Février 2022

La reprise enclenchée depuis le 10 janvier se confirme Jean-Pol Leclercq n’a jamais perdu son enthousiasme malgré les événements de ces deux dernières années.



Mais la tendance qui se dessine depuis le début de l’année le rendrait presque euphorique, il explique : « Depuis le 10 janvier 2022, Resaneo a constaté une nette reprise du marché de l’aérien. L’assouplissement progressif des mesures sanitaires de nombre de destinations n’y est pas étranger. Et comme parallèlement, l’envie de partir des clients est plus pressante que jamais, cela nous donne beaucoup d’espoir en l’avenir.



Certes, nous avons été échaudés plusieurs fois ces derniers temps, mais cette fois on veut croire que ce sera la bonne ».



Un TOP 20 avec des destinations attendues et quelques autres plus surprenantes Jean-Pol précise : « Resaneo a souhaité faire un arrêt sur image sur son TOP 20 des destinations les plus vendues et celles qui font l’objet du plus grand nombre de recherches.

En dehors des trajets longs courriers, à l’exception des Antilles, de la Réunion et du Sénégal, qui sont plébiscités, la très grande majorité des destinations vendues concernent le bassin Méditerranéen.



Nous notons la belle percée de Medinah en Arabie Saoudite qui pointe à la 11ème place de notre classement. Certainement du fait de la simplification du traitement des visas et des efforts de promotion par les autorités Saoudiennes.



Du côté des recherches, la présence de villes telles que New York et Cancun confirme bien l'impatience des clients des agences de retrouver les Amériques.



Si rien ne vient se mettre en travers du chemin de la reprise nul doute que nous aurons une belle année 2022 ».



C’est encore plus le moment pour s’inscrire aux webinaires de Resaneo



« Lucien, Chargé des Webinaires Resaneo vous propose de connaître tous les secrets de Resaneo lors de sessions de 45 minutes. Ces moments conviviaux et professionnels ont lieu toute l’année. Cela permet de former nos agences à tous les services proposés (dont certains sont méconnus) et de remonter les informations quant aux besoins et attentes des utilisateurs ».



Les agences les plus fidèles ou les partenaires plus récents ont tous une astuce à découvrir sur Resaneo. Alors lancez-vous et inscrivez-vous en cliquant



C’est le moment de se (re)connecter sur Resaneo

