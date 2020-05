Réservations : Olivier Véran, ministre de la Santé, ne conseille pas “d’acheter un billet d’avion…”

Quelques gîtes, chambres d’hôte et campings, notent un frémissement dans leurs carnets de commandes.



Non seulement le rythme des annulations a diminué mais quelques timides réservations fleurissent même ça et là avec l’arrivée du printemps.



Mais les fruits passeront-ils la promesse des fleurs ?



La question mérite d’être posée, surtout après l’intervention en forme de coup de semonce du ministre de la Santé ce dimanche dans une interview exclusive à notre confrère “Le Parisien”.



Selon le quotidien, Olivier Véran explique que la date du 11 mai 2020 n’est pas du béton gravé dans le marbre et qu’elle pourrait même être reportée si le nombre des malades du coronavirus repartait à la hausse.



"Nous avons un objectif : qu'au 11 mai, il y ait suffisamment peu de malades par jour à tester, tracer et isoler pour réussir le déconfinement. Si le nombre de nouveaux malades devait être trop élevé, la date de lever du confinement pourrait être remise en question et sera appréciée selon les départements".



Voilà qui douche quelque peu l’optimisme naissant des professionnels du tourisme qui n’en peuvent plus de la galère actuelle et se demandent quand ils vont pouvoir accueillir de nouveau des clients.



Surtout que beaucoup s’activent d’ores et déjà en fonction et ont engagé des investissements supplémentaires (alors que leurs revenus sont gelés) pour pouvoir satisfaire aux exigences sanitaires incontournables et préalables à l’accueil du public.



Certains se sont même lancés dans la mise en place de chartes sanitaires ou l’adhésion à des labels qui surgissent fort opportunément ici ou là.