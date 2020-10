France : les restaurateurs et hôteliers dans la rue... le patron de l'UMIH en colère (Vidéo)

C'est une chose rare dans les anales, mais les professionnels du tourisme étaient dans les rues de France



A l'initiative de l'UMIH, les hôteliers et restaurateurs étaient invités à crier leur mécontentement ce vendredi 2 octobre 2020. A Marseille une centaine de personnes se sont regroupées autour de la Préfecture.



L'objectif étant de voir les restrictions tombées dans la deuxième ville de France, où les bars et restaurants sont fermés depuis maintenant 5 jours. Un sort que pourrait connaître leurs homologues parisiens, dès ce lundi 5 octobre 2020.



A l'aide de chants, de casseroles et de vaisselles cassées, les bistrotiers ont fait beaucoup de bruits.



Et si Nicolas Guyot, le vice-président de l'UMIH 13 réclamait au gouvernement la possibilité de pouvoir travailler, son président est allé plus loin.



Alors que les manifestants s'égosillaient sous le crachin marseillais, les représentants de l'UMIH 13 et de l'économie locale s'entretenaient avec Olivier Véran, le ministre de la Santé.