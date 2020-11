Réservations vacances de Noël : Jean-Baptiste Lemoyne conseille de "patienter encore un peu"

"patienter encore un peu".



"Beaucoup des acteurs du tourisme nous disent qu'ils préfèrent attendre encore un peu pour avoir des données claires d'un point de vue épidémique pour savoir à quoi pourront ressembler ce temps de Noël et les prochaines semaines. Et je crois - c'est vrai c'est dur et compliqué - qu'il faut patienter encore un peu pour avoir des données très précises pour pouvoir donner des indications sur les modalités dont se déroulera ce temps de Noël



A la fois les Français se sont adaptés avec des réservations en dernière minute et les acteurs du tourisme aussi souvent ont mis de la flexibilité dans leur conditions de réservation et d'annulation"

Interrogé sur la possibilité de réserver dès à présent pour les vacances de fin d'année, Jean-Baptiste Lemoyne Secrétaire d'Etat chargé du tourisme a répondu au micro de BFMTV. qu'il était préférable de