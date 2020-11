Vacances de Noël : "100% des trains sont ouverts à la réservation" selon Jean-Baptiste Djebbari

J’ai demandé à la SNCF qu’à compter de mi-décembre et jusqu’au 4 janvier prochain, 100% des trains soient ouverts à la réservation.



Ils sont d’ailleurs disponibles tout de suite avec évidemment des billets qui sont échangeables et remboursables jusqu’au jour du départ puisque c’est la situation sanitaire qui prévaudra et qui dira quels sont les déplacements autorisés.



Mais en tout cas j’ai voulu donner de la prévisibilité et donc la SNCF se met en état de marche pour avoir 100% des trains disponibles à compter du 15 décembre

Après la sortie d'Elisabeth Borne poussant les stations à recruter des saisonniers, voici une deuxième sortie d'un membre du gouvernement, qui nous fait dire queAinsi, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari était l'invité du Grand Oral des Grandes Gueules sur RMC. " a-t-il déclaré.