Restez dans la course : intégrez un site Web dynamique !

Pour les agences disposant déjà d'un site web et ne souhaitant pas le modifier ni le remplacer, SpeedMedia propose une intégration dynamique et complète de toutes ses fonctionnalités. Quelle que soit la plateforme utilisée (WordPress, Drupal, Wix, etc.), il est possible d'insérer des éléments dy-namiques parfaitement intégrés au site existant, permettant ainsi d'alimenter automatiquement le site avec les offres des TO du marché. Cette approche évite de devoir reconstruire entièrement le site tout en bénéficiant des avantages de la plateforme SpeedMedia.



Si vous possédez déjà un site web et souhaitez l'enrichir avec des offres de tour-opérateurs connectés en temps réel, SpeedMedia propose des solutions d'intégration qui s’insèrent parfaitement dans votre site.



Quel que soit l’outil ou l’agence Web que vous avez utilisé pour construire votre site internet, SpeedMedia vous aide très facilement à insérer des éléments dynamiques parfaitement intégrés à votre site existant, reproduisant le design et la charte graphique pour une expérience utilisateur cohé-rente. Vous pouvez ainsi ajouter un onglet ou un lien vers des pages de contenu dynamique et des offres des tour-opérateurs connectés, sans avoir besoin de reconstruire entièrement votre site !