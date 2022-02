Réunions, évènements : Youna, une nouvelle plateforme de réservation

Depuis 10 ans les coûts de commercialisation pour le marché du MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) n’ont cessé d'augmenter alors qu’ils ont baissé dans tous les segments du voyage.



« Je me suis toujours demandé pourquoi personne n’avait résolu ce problème. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer Youna. » déclare Alex Philippot, CEO et cofondateur de la Startup.



Youna permet aux hôtels, lieux, producteurs d’activités et prestataires annexes de gérer à partir d’une même plateforme planning les réservations et paiements en ligne.



L’ambition est de connecter toutes les parties prenantes de l’événementiel en temps réel.