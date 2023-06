Rivages du Monde présente son nouveau bateau

Entre le Vietnam et le Cambodge, au sud-est de l’Asie, la compagnieoffre aux voyageurs une expérience unique à la découverte du Mékong et de ses paysages préservés à bord du R/V La Marguerite.Nommé en l’honneur de l’écrivaine Marguerite Duras , ce nouveau bateau a pour objectif de voyager au cœur de territoires plus sauvages, au plus près de la vie des habitants et des artisans locaux.Découvrez le, pour une excursion au Fil du Mékong.