Royal Caribbean Int. se réorganise sur le marché français et s'appuie sur Cruiseline

Parallèlement à cette nouvelle organisation, Cruiseline partenaire privilégié de la compagnie sera également le point d'appui pour les agences de voyages souhaitant commercialiser des croisières de Royal Caribbean.



Cruiseline sera à même de fournir des contrats aux agences de voyages, des formations, les communications et promotions, le service et l'assistance pour les agences qui n'utilisent pas «Espresso», le système de réservation automatisé de Royal Caribbean International mais aussi gérer les demandes et les réservations pour les groupes et recevoir et gérer les paiements des agences.



A noter également qu'à partir du 1er septembre 2020, tous les accords avec des agences ne faisant pas partie de la liste des agents privilégiés* de Royal Caribbean International prendront fin. Les réservations déjà existantes jusqu'au 31 août 2020 continueront d'être traitées, modifiées via le centre de contact.





*Agences privilégiées : ABcroisière, Star Croisières, Central Cruise, Planete Croisiere, Travelsteps ( Logitravel ), Monacruises Croisières, Planet Cruise, Les Experts du Voyage, Croisiland, Croisiere Club.