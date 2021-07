Royaume-Uni : les Français devront-ils observer une quarantaine ?

L'accalmie n'aura duré que quelques jours, le Royaume-Uni a remis ses barrières à l'entrée pour les voyageurs en provenance de France.Malheureusement à partir du 2 août 2021, les voyageurs arrivant de France doivent respecter une quarantaine de 10 jours dans un hôtel ou à domicile et devront passer un test PCR, le deuxième puis le huitième jour après le début de cette période de quarantaine.De plus, pour les plus téméraires qui souhaitant un peu de fraîcheur pour leurs vacances estivales, il sera obligatoire de réserver un kit de test covid, facturé 170 livres par personne (presque 200 euros).Les voyageurs devront réaliser deux tests durant la quarantaine, le 2e et le 8e jour. En cas de test positif, une nouvelle période d’isolement de 10 jours devra être prise.Un test intermédiaire est possible le 5e jour, s'il est négatif la quarantaine est alors terminée, selon le Quai d'Orsay.