Russie: Le pays ferme ses frontières aux voyageurs étrangers

employés des missions diplomatiques et postes consulaires de la Fédération de Russie, aux conducteurs de voitures du trafic automobile international, aux équipages des navires aériens, maritimes et fluviaux, aux brigades de trains et de locomotives du trafic ferroviaire international, aux membres des délégations officielles et aux personnes disposant de visas privés diplomatiques, officiels ou ordinaires concernant le décès d'un proche, des personnes résidant en permanence sur le territoire et la Fédération de Russie, ainsi qu'aux personnes qui transitent par les points de passage frontaliers aériens

en raison de l'aggravation de la situation épidémiologique causée par la propagation de l'infection COVID-19, la Section consulaire de l'Ambassade de Russie en France sera fermée au public à partir du 17 mars 2020

Les voyageurs internationaux, français entre-autre, ne pourront donc plus entrer en Russie, à l'exception des ""., notamment par le service consulaire de l'Ambassade de la Fédération de Russie en France qui informe, sur son site internet , de sa fermeture immédiate, jusqu'à nouvel ordre, en raison de la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus: "".Dès ce lundi 16 Mars 2020, les centres de visas russes informaient leurs initiés et futurs usagers de leurs fermetures techniques dès le 17 Mars 2020. Action-Visas reste, malgré la situation actuelle, et restera pleinement à la disposition des voyageurs et voyagistes, pour informer des conditions d'entrée et formalités visas, et propose(ra) ses services et expérience pour l'obtention des visas.