Ryanair renoue avec les profits au 3e trimestre

La holding Ryanair revient dans le vert.



Le groupe a annoncé ce 3 février 2020 un bénéfice de 88 millions d'euros pour le troisième trimestre, contre une perte de 66 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente.



Le trafic a augmenté de 6 % pour atteindre 36 millions de passagers et les ventes ont augmenté de 21 % pour atteindre 1,91 milliard d'euros.



Le transporteur a notamment été boosté par les réservations de Noël et du Nouvel An "meilleures que prévu".



Au niveau des coûts, la facture carburant s'alourdit : + 14 % (+83 millions d'euros) pour atteindre 0,7 milliard d'euros. Les coûts unitaires hors carburant ont augmenté de 1 % "en raison de l'augmentation des effectifs (augmentation de la rémunération des pilotes, augmentation des ratios d'équipage, les démissions de pilotes ayant pratiquement cessé) et des coûts d'entretien" indique un communiqué de presse.