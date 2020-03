Ryanair : "une immobilisation complète de la flotte n'est pas à exclure..."

Pour avril et mai, Ryanair prévoit maintenant de réduire sa capacité de sièges jusqu'à 80 %, et un immobilisation complète de la flotte au sol n'est pas à exclure.



La low cost indique dans un communiqué prendre des mesures immédiates pour réduire les dépenses d'exploitation et améliorer les flux de trésorerie.



"Cela impliquera l'immobilisation au sol des avions excédentaires, le report de tous les rachats d'investissements et d'actions, le gel du recrutement et des dépenses discrétionnaires, et la mise en œuvre d'une série d'options de congé volontaire, la suspension temporaire des contrats de travail et des réductions importantes des heures de travail et des paiements.



Nous travaillons avec nos collaborateurs et nos syndicats dans tous les pays de l'UE pour faire face à cet événement extraordinaire et sans précédent qu'est le Covid-19, dont l'impact et la durée sont, à l'heure actuelle, impossibles à déterminer."