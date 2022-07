S. El Hamdania (Asset Voyage d’Affaires) : « Le problème, désormais, c’est l’annulation des vols »

La crise sanitaire a fortement impacté le business travel. Il y a un changement de comportement. On ne voyage plus aujourd’hui de la même manière qu’il y a 20 ans.Le client aujourd’hui est à la recherche d’économies, il vole avec des compagnies low cost, privilégie le train.Nous observons également le déploiement d’outils technologiques. Les voyageurs sont très habiles sur les outils et veulent des informations pertinentes.Nous réfléchissons au sein du réseau à abandonner les transactions fees pour adopter un système d’abonnement au voyageur actif.Je trouve l’idée pertinente, car elle nous permettrait d’avoir un revenu mensuel. Il ne faut pas avoir peur de le proposer aux clients, mais avec des services : du conseil, de l’account management, la négociation de contrat, l’étude du volume ou encore un accompagnement sur la politique de voyages. Là, ça devient intéressant pour le client.C’est ce que nous avons fait auprès de nos clients les plus importants. Ils sont ouverts, c’est à l’étude. D’autres sont beaucoup plus réticents.