Aujourd’hui, NDC n’est pas au point. Nous étions agence pilote depuis juin 2021. Nous avons remonté beaucoup d’informations, cela va s’améliorer, le contenu va également continuer à s’enrichir.Ce sont des bonnes idées, cependant on se demande si l’objectif des compagnies aériennes n’est pas de nous évincer et d’avoir le client en direct. Quelle sera notre valeur ajoutée, à nous, agence de voyages si le client a exactement le même contenu que nous en allant sur le site Air France ?L’arrivée de NDC va priver nos agents de leur expertise, car l’offre est globalisée. Depuis des dizaines d’années, nos agents travaillent sur Amadeus. Avec NDC, ils ne peuvent plus fouiner, le travail s’alourdit, on perd en productivité, l’offre se dégrade, elle va se niveler. Cela pénalise le client.Il faut être partenaires jusqu’au bout et mettre en place cette surcharge quand l’outil est abouti, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. C’est abusif.Notre ambition est de poursuivre la diversification de nos services autour de l’entreprise, de la conciergerie du voyage d’affaires, mais nous ne cherchons pas à faire du volume. Nous travaillons dessus avec de nouvelles idées. Il est trop tôt pour en parler.Nous recrutons actuellement, un vendeur et un billettiste, car la reprise est là. A la rentrée de septembre, nous nous attendons à une très forte activité.