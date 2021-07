Sables, Circuits et Autotours, Croisières : les brochures Kuoni 2022 arrivent dans les agences

On trouvera également dans cette brochure Sables la péninsule arabique (Oman, Dubaï et Abou Dhabi), et des nouveautés !



Dont la République Dominicaine, " réapparue au cœur de l’épisode pandémique, ce berceau de la formule tout inclus s’ancre à nouveau solidement dans la programmation Kuoni, porté par des offres hôtelières de qualité et des liaisons aériennes qui se multiplient ", indique le voyagiste.



Mais aussi les Antilles françaises. " Saint Barth avait toujours maintenu une présence au sein de la programmation Kuoni Émotions, mais autant se le dire si Martinique et Guadeloupe n’étaient plus présentes ces dernières saisons, c’est en grande partie parce que les offres hôtelières ne correspondaient pas aux appétences des clients Kuoni.



Un gros travail a été effectué sur place, tant sur le service que sur le confort, ce qui permet à nouveau, avec confiance, de proposer ces petits bouts de France sous les tropiques.



Un bel exemple : La Toubana Hôtel & Spa en Guadeloupe, ou encore le FRENCH COCO Luxury Boutique Hotel, un hôtel éco-responsable en Martinique ", poursuit Kuoni.



Quant à l’Asie, elle continue de disposer d’une offre accessible sur les sites Internet du Groupe, avant un retour certainement dans les pages du prochain catalogue Kuoni Sables.