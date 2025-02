Sabre nomme Cédric Lefort au poste de Head of Corporate Travel

Sabre est le premier GDS à permettre l’accès au contenu NDC via plusieurs plateformes de réservation dédiées aux voyages d’affaires, notamment Atriis, GetThere, SAP Concur, Spotnana, Serko et Wooba, garantissant ainsi aux TMC une expérience d’achat plus fluide et personnalisée.

Sabre continue d’investir dans l’ intelligence artificielle et l’automatisation pour optimiser l’efficacité opérationnelle des TMC et améliorer l’expérience des voyageurs d’affaires.L’IA permet notamment aux agences d’accéder à des, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités commerciales." a soulignéchez Sabre.