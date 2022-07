Saint-Barthélemy : Pascale Minarro-Baudouin nouvelle présidente du Comité Territorial du Tourisme

Suite aux élections des 20 et 27 mars derniers, une nouvelle majorité a pris les rênes de la Collectivité de Saint-Barthélemy.



Dans ce cadre, Pascale Minarro-Baudouin a été élue à la Présidence du CTTSB, une entrepreneuse et professionnelle du tourisme, qui s’est installée dès le début des années 80 à St Barth.



Membre depuis 12 ans du CTTSB elle a été élue trésorière il y a 2 ans. Auparavant conseillère au conseil économique et social culturel et environnemental, elle est aujourd’hui membre de plusieurs commissions au sein de la collectivité tels que l’environnement, l’urbanisme, l’économie, la gouvernance ou le tourisme.