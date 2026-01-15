Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans

Nous abordons ce partenariat avec humilité. Il s’agit d’un succès partagé, construit sur la confiance, la proximité terrain et la capacité à nous intégrer concrètement aux outils et aux pratiques des équipes.

De son côté, Matthieu Drouet , Directeur Général d’Assurever, place cette collaboration sous le signe de l'engagement : «