Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans

Assurever devient le partenaire exclusif du Groupe Salaün pour la distribution de solutions d’assurance voyage sur l’ensemble de ses marques.
Cet accord, entré en vigueur en début d’année. Dans le cadre de ce partenariat, Assurever déploiera une équipe terrain dédiée ainsi que des outils de formation adaptés pour accompagner les équipes du Groupe Salaün.
Pour Michel Salaün, Président du groupe éponyme, ce rapprochement est avant tout au bénéfice du client final : « Ce partenariat constitue une véritable valeur ajoutée pour nos agences et nos clients, en renforçant à la fois l’expertise de nos conseillers et la sécurité des voyageurs. »
Cet accord, entré en vigueur en début d’année. Dans le cadre de ce partenariat, Assurever déploiera une équipe terrain dédiée ainsi que des outils de formation adaptés pour accompagner les équipes du Groupe Salaün.
Pour Michel Salaün, Président du groupe éponyme, ce rapprochement est avant tout au bénéfice du client final : « Ce partenariat constitue une véritable valeur ajoutée pour nos agences et nos clients, en renforçant à la fois l’expertise de nos conseillers et la sécurité des voyageurs. »
De son côté, Matthieu Drouet, Directeur Général d’Assurever, place cette collaboration sous le signe de l'engagement : « Nous abordons ce partenariat avec humilité. Il s’agit d’un succès partagé, construit sur la confiance, la proximité terrain et la capacité à nous intégrer concrètement aux outils et aux pratiques des équipes. »