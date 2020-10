Salon B2B : TogeZer lance le Grand Bazar de la rentrée

Du 13 au 16 octobre 2020,Cet événement digital de 4 jours permettra à une centaine de réceptifs de présenter leurs productions et nouveautés aux pros du tourisme.Sont prévus des rendez-vous entre réceptifs et agents de voyages en face to face et des conférences dans un espace « Showroom ».Le programme n'est pas encore dévoilé.