Togezer s'ouvre aux réceptifs France et prestataires d'activités

Les agences de voyages ont beaucoup de mal à vendre la France, et elles méconnaissent les territoires. Parti de ce constat nous souhaitons désormais mettre aussi les réceptifs et prestataires d'activités en avant sur notre plateforme

"Nous nous orientons davantage vers des réceptifs spécialisés : sur le vélo par exemple ou les randonnées avec des ânes... nous sommes partis pour référencer des réceptifs régionaux plutôt que généralistes."

La plateforme Togezer spécialiste de la mise en relation entre réceptifs étrangers et professionnels du tourisme s'ouvre à la France." explique Thomas Loubert, co-fondateur.Objectif : cibler particulièrement les réceptifs France à valeur ajoutée.précise Thomas Loubert., en revanche pour accéder à la plateforme, que l'on soit réceptifs, prestataires ou agences,: l'une à 100 € par mois qui inclut beaucoup de visibilité et qui s'adresse davantage aux réceptifs et l'une à 10 € par mois et cible les agences (un abo par agence).