Samsung Wallet facilite le transport des touristes cet été

Au-delà de Paris , les utilisateurs de smartphones Galaxy pourront facilement se déplacer en, dont Marseille, Lyon, Toulouse, Lille et Aix-en-Provence. Ils auront également accès aux, qui assurent une liaison rapide entre le centre-ville et les aéroports parisiens. Grâce à cette fonctionnalité, les voyageurs équipés d’un smartphone Galaxy pourront se déplacer d’un simple geste.Pour les voyages internationaux, la fonctionnalité "" sera étendue à Air France et ses vols partenaires, permettant aux voyageurs d’ajouter leur carte d’embarquement. À leur arrivée, une notification les invitera à explorer les possibilités offertes par Samsung Wallet dans la région, incluant des visites touristiques, les transports locaux et la simplification des voyages internationaux.Samsung Wallet permettra également d’ajouter des, facilitant l’accès aux visiteurs équipés d’un smartphone Galaxy. Ils pourront ainsi explorer facilement des attractions telles que le