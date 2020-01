Schneider Finance ou quand l'hydre de Lerne n'est plus un mythe...

En 2020, l'histoire se répète, encore et toujours.Sauf qu'ici, le mythe devient réalité avec un groupe - Schneider Brothers - et son dirigeant, qui continue de créer des filiales.Quand l'une tombe sous le poids des procès pour escroquerie, abus de confiance ou exercice illégal du métier de banquier, une autre se crée.Si certains lecteurs se demandent quel est le rapport avec le tourisme, je leur rappellerai donc que le groupe Schneider Brothers, via sa filiale, a proposé durant quelques annéesalors qu'il ne disposait pas des autorisations légales.Mais ni Atout France, ni la Direction Générale des Entreprises (DGE) n'ont remarqué la supercherie, jusqu'à ce qu'un ancien salarié du groupe balance le dossier auprès des autorités compétentes.Ainsi,garantis se sont retrouvés "hors la loi", contraints de retrouver un garant dans les plus brefs délais... et sans pouvoir récupérer leurs contre-garanties, déposées en cash auprès de Schneider. On était en 2017.Deux ans et demi plus tard, une partie d'entre eux ont mis la clé sous la porte, d'autres ont fait un "déni" en passant l'arnaque en charges exceptionnelles dans leurs bilans annuels.Quant aux autres,d'une part, auprès du tribunal administratif, et d'autre part au pénal contre le groupe Schneider Brothers.Et tandis qu', une poignée de ces opérateurs, lâchés de toutes parts, et qui ont réussi à retrouver une garantie auprès de l'APST, doivent désormais payer les pots cassés de Thomas Cook avec une