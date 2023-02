Selectour Affaires : Izirez, moteur de réservation simplifié, bientôt disponible 🔑

TourMaG - Quel regard portez-vous sur la nouvelle convention SNCF, qui prévoit une baisse des commissions et la distribution des Ouigo, via les GDS ?



Patricia Morosini : En dehors de la période de crise, la proportion du rail n’a pas augmenté. Je pense que c’est en partie contrarié par le fait qu’on ne pouvait pas réserver les Ouigo, via nos outils. C’était un vrai problème, qui va être prochainement réglé.



Avec 2% ou 3% de commission sur un billet de train, on ne peut décemment être bénéficiaire. Ce n’est pas suffisant.



C’est un produit qui peut être facilement orienté on line, vers les SBT. Si l’après-vente est off line, ça a un coût pour l’agence de traiter de la modification, avec les revenus de la vente de billets de train.



Nous devons automatiser un maximum la tâche, sinon ce n’est pas rentable. Mais la techno a, elle aussi, un coût. Il faut arriver à trouver un équilibre pour que cela soit gagnant-gagnant.



TourMaG - Est-ce que la libéralisation du rail va faire évoluer la relation avec la SNCF ?



Patricia Morosini : Oui, mais dans quel sens ? Ce qui est sûr, c’est que ça va complexifier la tâche des TMC, car il va falloir intégrer toute l’offre. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.



On l’a vu avec les TER. Aujourd’hui, nous n’avons pas encore l’ensemble de l’offre TER dans les SBT. J’ai peur que cela amène des difficultés supplémentaires, plutôt qu’une plus-value. Et par la même occasion une insatisfaction du client.



Peut-être que dans le futur ça facilitera les négociations avec la SNCF. On peut aussi imaginer que la concurrence va faire baisser les tarifs, ce qui ne permet pas d’augmenter les revenus de la distribution.