Séminaires : l'Europe du Sud dans le viseur de Châteauform'

A l'automne dernier, Châteauform’ a également ouvert sa première maison aux Pays-Bas, située près de la capitale néerlandaise et de l'aéroport de Schiphol : Landhuis Marienheuvel.



Classé monument historique, l‘ancien couvent a été soigneusement rénové pour accueillir les réunions et formations et jusqu‘à 130 participants. Le lieu dispose de 67 chambres et 13 salles de réunion high-tech multi formats de 20 à 110 m2.



L'entreprise a également étendu sa présence en Île-de-France avec une nouvelle destination située dans les Yvelines, au Château de Herces, classé monument historique depuis plus de cinquante ans.



Construit au 18e siècle dans un parc de 12 hectares, dans un style néoclassique, le château compte 59 chambres et 11 salles de réunions équipées (3 d’entre elles sont équipées avec un système de visio-conférence incluant la captation du son et de la vidéo) pouvant accueillir jusqu’à 75 participants.



Châteauform' ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, et vise plus bas vers le Sud. Présent en Espagne (4 adresses) et Italie (3 lieux), l'entreprise souhaite accélérer son développement sur l'Europe du Sud, Sud de la France compris.



Jean-Gabriel Frenay, en charge de la relation clients précise : "Nous ne sommes pas présents au Portugal par exemple et en France nous disposons de deux adresses dans le Sud, à Nans-Les-Pins dans le Var et à Marseille. Nous ne sommes pas implantés en Occitanie. L'Espagne et l'Italie nous intéressent également".