Siblu a accueilli "73 000 vacanciers au cours du mois de juillet"

Les bonnes nouvelles sont rares en cette période, alors mieux vaut les partager et ne pas les garder.



" Nous avons accueilli 73 000 vacanciers au cours du mois de juillet. C’est un chiffre en baisse par rapport à l’an dernier (87 000), mais très positif compte tenu de la situation ! " se félicite Mikaël Quilfen, directeur marketing Siblu.



Et ces chiffres satisfaisants s'expliquent notamment par une clientèle française qui a répondu présent.



Pour cette saison particulière, les Français ont plébiscité les vacances en plein air avec +15% de réservations Françaises vs 2019 en juillet-août.