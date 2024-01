SpeedMedia : 2024, nouvelle année, nouveaux projets En 2024, ce sont de nouveaux projets qui se profilent chez Speedmedia.

Pour Laurent BRIQUET, Directeur Général de l'entreprise : "Nous procédons à un repositionnement stratégique en nous appuyant sur des bases technologiques solides et une équipe expérimentée !"



L’an dernier SpeedMedia a fêté ses 20 ans. Un bel âge pour se lancer dans une réflexion sur l’avenir, pour innover, se réinventer, conseiller différemment ses Clients. Bref, faire face aux nouveaux challenges que notre industrie va devoir relever et particulièrement au niveau du digital.



Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 29 Janvier 2024

Un panel de nouvelles offres Tout au long de l’année dernière SpeedMedia a bouleversé son offre et ses prix pour répondre au mieux au marché. SpeedMedia a mis en place une nouvelle gamme d’offres pour sa plateforme de réservation multi-TO et les sites internet des agences de voyages et des tour-opérateurs.



Cela n’est pas venu de nulle part mais de divers constats. Les agences de voyages et les TO manquent de temps et de personnel pour développer leur site Web. De nouvelles conditions qui nous ont obligés à nous adapter afin de fournir aux Professionnels du Tourisme des outils encore plus performants.



Déploiement du nouveau tunnel de réservation SpeedMedia est connu pour ses connecteurs avec les Tour-Opérateurs et pour ses sites internet dédiés aux Agences de Voyages. Notre expérience dans la construction de moteurs de réservation pour des solutions de Transport et d’Hébergement nous permet de déployer un nouveau « tunnel de réservation » encore plus complet et performant.



Un travail collaboratif intense avec nos sociétés sœurs Resaneo et Quartier Libre, chez qui a été mis en place ce nouveau tunnel de réservation préfigurait en 2023 ce qui est en cours de déploiement pour les sites internet de nos clients agences de voyages et TO.



La migration de l’ensemble nos clients sur cette nouvelle technologie est en cours et devrait durer encore quelques semaines.



Plus moderne, plus dynamique et basé sur de nouvelles technologies, ce tunnel favorise encore plus les ratios de « look-to-book » et augmente ainsi les réservations effectuées sur les sites.



Quels sont les atouts d’un tel tunnel ?



● Une personnalisation en profondeur tant au niveau des options de vente que des zones de textes associées.



● Une recherche intelligente. Le client entre simplement dans le processus de réservation en ayant sélectionné en amont le produit de son choix et le tunnel de réservation propose instantanément les vols, les options voire les différentes possibilités adaptées.



● Des informations exhaustives associées à un récapitulatif permanent et mis à jour en temps réel, en fonction des sélections et des choix du client et qui le suit tout au long du parcours utilisateur jusqu'à la réservation et le paiement en ligne.



● Une adaptation évidente aux nouveaux modes de commercialisation des voyages pour lequel un gros travail a été effectué pour la distribution des packages de type FLEX permettant le choix des moyens de transport (vols) en dynamique.



● Une gestion rationalisée de la réservation avec la visualisation des détails du dossier en cours. Le client peut accéder à toutes ses informations à partir d'un tableau de bord unique. Ajouter des extras, comme des transferts ou des excursions, ou revenir en arrière d'une étape se fait en un clic.



● Un strict respect des normes de sécurité et de confidentialité, grâce à des protocoles de sécurité de pointe pour protéger les données. Cela passe par le respect de la vie privée des acheteurs, en n'utilisant et ne conservant jamais aucun moyen de paiement (qui sont externalisés via des solutions de paiement connues et certifiées) et en ne partageant jamais les informations B2C / B2B.



Où en êtes-vous avec vos projets ? Pour chaque nouveau projet, SpeedMedia s’engage à établir une relation de confiance et de qualité auprès des agences de voyage ou des tour-opérateurs qui font appel à ses services.



SpeedMedia propose des solutions qui s’adaptent à vos modes de fonctionnement ainsi qu'une palette de modules et outils façonnés pour vous grâce à sa connaissance du secteur et son expertise technique. Quand bien même la majeure partie des outils et plateformes sont mutualisés, vous pouvez construire à votre goût, vos moteurs de recherche, pages de résultats et fiches produits sur les systèmes de Kits, tout en tirant profit de la plateforme multi-Tours Opérateurs



Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !



Élargissez votre périmètre de vente en optant pour un site Web SpeedMedia.

